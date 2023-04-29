В Японии отменили пограничные ограничения, связанные с COVID-19
С субботы, 29 апреля, Япония отменяет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с вирусом COVID-19
Об этом информирует Xinhua .
Сейчас прибывшие в Японию должны предоставить сертификат, подтверждающий получение по меньшей мере трех прививок от коронавируса, или негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов. Впрочем, с субботы эти ограничения больше не будут действовать.
Также правительство страны заявило, что будут отменены и рандомизированы тесты на COVID-19.
Ранее Япония хотела упразднить пограничные ограничения 8 мая. В тот день статус COVID-19 снизят до такого же, как и сезонный грипп. Однако контроль решили отменить ранее в связи с наплывом путешественников, прибывающих в Японию в выходные на праздники "Золотой недели". Отмена ограничений касается всех прибывших в страну.
Издание пишет, что снижение категории COVID-19 предполагает, что вирус будет относиться к 5 категории, как и сезонный грипп. Это означает, что в будущем при вспышках этого вируса не будет объявлено чрезвычайное положение.
Впрочем, по словам правительства, COVID-19 никуда не исчез. Поэтому медицинским учреждениям, а также учреждениям престарелых будет предложено принять необходимые меры. Также ранее было предупреждено, что Японию может охватить девятая волна COVID-19.
Также отметили, что въезжающие в Японию люди с симптомами лихорадки, кашля все равно будут проходить тестирование на COVID-19.
- С 29 апреля в Китай можно будет попасть при наличии только экспресс-теста на антиген коронавируса/
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