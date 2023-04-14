В Японии откроют первое в стране казино

Об этом пишут BBC.

Отмечается, что казино в Японии долгое время было вне закона. Но в 2018 году был принят закон, предусматривающий исключения для таких игр как покер или баккара с целью создания рабочих мест и развития туризма.

Японские чиновники одобрили планы строительства первого в стране игрового курорта, комплекс откроется в западном городе Осака в 2029 году.

Кроме казино, комплекс площадью 5,3 миллиона квадратных футов (49 га) будет включать в себя отель, конференц-центр, торговый центр и музей.

"Мы надеемся, что (казино, – ред.) станет туристической базой, которая будет продвигать привлекательность Японии в мире", – заявил премьер-министр Фумио Кишида.