В Японии откроют первое в стране казино
Японские чиновники одобрили планы строительства первого в стране игрового курорта казино. Комплекс откроется в западном городе Осака в 2029 году
Об этом пишут BBC.
Отмечается, что казино в Японии долгое время было вне закона. Но в 2018 году был принят закон, предусматривающий исключения для таких игр как покер или баккара с целью создания рабочих мест и развития туризма.
Японские чиновники одобрили планы строительства первого в стране игрового курорта, комплекс откроется в западном городе Осака в 2029 году.
Кроме казино, комплекс площадью 5,3 миллиона квадратных футов (49 га) будет включать в себя отель, конференц-центр, торговый центр и музей.
"Мы надеемся, что (казино, – ред.) станет туристической базой, которая будет продвигать привлекательность Японии в мире", – заявил премьер-министр Фумио Кишида.
- На референдуме граждане Лихтенштейна подавляющим большинством голосов отклонили предложение запретить деятельность казино в этом микрогосударстве на Западе Европы, которое неформально называют "Альпийским Лас-Вегасом"
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