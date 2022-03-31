В Японии официально будут называть южные Курильские острова "оккупированными Россией территориями"

Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".



Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. В конце Второй мировой войны их аннексировал Советский Союз, а японцы были с них выдворены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был заключен.

"До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года - "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь компромисса с Россией", - отмечают в агентстве.

Япония была готова возвратиться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора между двумя странами.

В "Киодо Цусин" добавляют, что в начале марта 2022 года министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем на отдельной пресс-конференции он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва практически прекратила мирные переговоры.

После вторжения российских войск в Украину японское правительство было вынуждено корректировать курс своей антироссийской политики. Это связано с тем, что переговоры о мирном договоре, включая вопрос территорий Южных Курил, между Японией и Россией, застопорились.

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