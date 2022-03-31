В Японии официально будут называть южные Курильские острова "оккупированными Россией территориями"
Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией"
Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. В конце Второй мировой войны их аннексировал Советский Союз, а японцы были с них выдворены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был заключен.
"До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года - "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь компромисса с Россией", - отмечают в агентстве.
Япония была готова возвратиться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора между двумя странами.
В "Киодо Цусин" добавляют, что в начале марта 2022 года министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем на отдельной пресс-конференции он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва практически прекратила мирные переговоры.
- После вторжения российских войск в Украину японское правительство было вынуждено корректировать курс своей антироссийской политики. Это связано с тем, что переговоры о мирном договоре, включая вопрос территорий Южных Курил, между Японией и Россией, застопорились.
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