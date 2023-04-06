В Японии не хватает земли, чтобы хоронить цыплят, убитых из-за вспышки птичьего гриппа
В этом сезоне в рамках борьбы с распространением птичьего гриппа японским аграриям пришлось забить около 17 миллионов цыплят. В стране не хватает специально отведенных мест, чтобы их хоронить
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в 16 префектурах Японии не хватает земли для утилизации убитых птиц. Все они ранее сообщали о вспышках птичьего гриппа.
Обычно местные фермеры закапывают животных, чтобы предотвратить распространение вируса. Впрочем, теперь процедура значительно усложнилась, - заявили местные власти Хиросимы, Кагошими, Хоккайдо и других.
В этом сезоне из-за вспышки болезни пришлось забить 17 миллионов птиц – это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.
- С октября 2021 по сентябрь 2022 из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили 48 млн птиц в 37 странах, в том числе и Украине.
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