Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в 16 префектурах Японии не хватает земли для утилизации убитых птиц. Все они ранее сообщали о вспышках птичьего гриппа.

Обычно местные фермеры закапывают животных, чтобы предотвратить распространение вируса. Впрочем, теперь процедура значительно усложнилась, - заявили местные власти Хиросимы, Кагошими, Хоккайдо и других.

В этом сезоне из-за вспышки болезни пришлось забить 17 миллионов птиц – это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.