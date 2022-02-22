В Японии назвали неприемлемым признание Россией ОРДЛО и заявили о подготовке санкций

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Japan Times .



По его словам, признание Россией "Л/ДНР" было "неприемлемым и нарушением международного права".



Япония готова присоединиться к Соединенным Штатам и другим промышленно развитым странам G7 во введении санкций против России, если Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину.



"Мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация", - сказал Кисида, добавив, что Япония будет принимать "конкретные решения, тесно сотрудничая с международным сообществом".



Ранее министр иностранных дел Йосимаса Хаяши заявил, что Токио будет работать с международным сообществом, чтобы организовать "жесткий ответ" России, "включая санкции".



Хаяши отказался сказать, расценит ли правительство введение российских войск в Украину как вторжение и заявил, что не может ответить на гипотетический вопрос.



Новые санкции Японии, которые дополнят ограничения, введенные против России в 2014 году после оккупации Крыма, включают запрет на экспорт полупроводниковых микросхем и других ключевых технологий, а также более жесткие ограничения для российских банков.



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