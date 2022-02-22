В Японии назвали неприемлемым признание Россией ОРДЛО и заявили о подготовке санкций
Япония заявила, что готова присоединиться к США и другим странам G7 по введению жестких санкций против РФ в случае нового вторжения в Украину и считает неприемлемым признание Путиным независимости "ДНР" и "ЛНР"
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Japan Times .
По его словам, признание Россией "Л/ДНР" было "неприемлемым и нарушением международного права".
Япония готова присоединиться к Соединенным Штатам и другим промышленно развитым странам G7 во введении санкций против России, если Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину.
"Мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация", - сказал Кисида, добавив, что Япония будет принимать "конкретные решения, тесно сотрудничая с международным сообществом".
Ранее министр иностранных дел Йосимаса Хаяши заявил, что Токио будет работать с международным сообществом, чтобы организовать "жесткий ответ" России, "включая санкции".
Хаяши отказался сказать, расценит ли правительство введение российских войск в Украину как вторжение и заявил, что не может ответить на гипотетический вопрос.
Новые санкции Японии, которые дополнят ограничения, введенные против России в 2014 году после оккупации Крыма, включают запрет на экспорт полупроводниковых микросхем и других ключевых технологий, а также более жесткие ограничения для российских банков.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР". Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ.
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