В Японии назвали колоссальную сумму расходов на Олимпиаду-2020
Япония потратила на проведение летних Олимпийских игр в Токио $ 15,4 млрд
Об этом заявил генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто, сообщает AP .
По его словам, потери Японии на проведение Олимпиады составили $ 15,4 млрд.
"Общие затраты на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили $ 15,4 млрд", - сказал Муто во время 138-й сессии МОК (Международного олимпийского комитета).
Муто добавил, что бюджет Игр после переноса в год были пересмотрены. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потребовалось $ 900 млн.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
- 20 июля сообщалось, что по прогнозам аналитической компании Gracenote сборная Украины получит на Олимпийских играх в Токио 21 награду .
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