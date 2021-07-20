В Японии назвали колоссальную сумму расходов на Олимпиаду-2020

Об этом заявил генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто, сообщает AP .

По его словам, потери Японии на проведение Олимпиады составили $ 15,4 млрд.

"Общие затраты на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили $ 15,4 млрд", - сказал Муто во время 138-й сессии МОК (Международного олимпийского комитета).

Муто добавил, что бюджет Игр после переноса в год были пересмотрены. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потребовалось $ 900 млн.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.