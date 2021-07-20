В Японии нашли тяжеловеса, который загадочно исчез перед Олимпиадой

Об этом сообщает Kyodo .

По данным источников агентства в полиции, 20-летнего штангиста нашли в префектуре Миэ.

Ссекитолеко, который исчез из расположения своей команды в Японии, оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, поскольку жизнь там тяжелая, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родину.

Исчезновение тяжеловеса обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японию.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

16 июля сообщалось, что в Японии исчез спортсмен из Уганды Джулиус Ссекитолеко , приехавший в Японию для участия в Олимпийских играх.

18 июля была найдена записка Джулиуса Ссекитолеко, который исчез перед Олимпийскими играми.

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