В Японии нашли способ передавать больше данных по подводным кабелям

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK .

Компания разработала линию, которая позволяет передавать на 25% больше информации без увеличения толщины кабеля.

NEC сообщила, что ей удалось вместить 4 линии оптоволоконной передачи в одно тонкое стекловолокно. Сейчас в кабелях волокно содержит одну линию.