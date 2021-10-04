В Японии нашли способ передавать больше данных по подводным кабелям
Японский производитель электронной продукции компания NEC заявила, что нашла способ передавать больше данных через подводные кабели
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK .
Компания разработала линию, которая позволяет передавать на 25% больше информации без увеличения толщины кабеля.
NEC сообщила, что ей удалось вместить 4 линии оптоволоконной передачи в одно тонкое стекловолокно. Сейчас в кабелях волокно содержит одну линию.
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