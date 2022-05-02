В Японии находятся более 800 беженцев из Украины

Об этом сообщает Tellerreport.



По данным издания, правительственной авиацией эвакуировали 20 человек, еще 57 человек были эвакуированы частными самолетами, которые правительство арендовало. 743 человека добрались в Японию другим способом.



Правительство страны разрешило краткосрочное пребывание сроком на 90 дней и специальный статус проживания, позволяющий работать и находиться в Японии в течение одного года. Если получить этот статус проживания, можно зарегистрироваться как резидент и получить медицинскую страховку или открыть банковский счет. Добавляют, что процедура проверки смены статуса проживания занимает до двух недель.

Правительство Японии упростило условия для въезда беженцам из Украины с домашними животными.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об увеличении размеров кредита, который выделят Украине.

Япония планирует частично классифицировать руководящие принципы национальной обороны в рамках серьезного пересмотра политики безопасности страны до конца года.