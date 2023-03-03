Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Япония приняла более 2000 украинских беженцев. Мы понимаем, что половине из них очень трудно еще пользоваться японским языком. Однако более 65% украинских беженцев хотят оставаться в Японии даже немного дольше и планируют изучать японский язык и культуру ", - рассказал Кеничиро.

Дипломат подчеркнул, что Япония оказывает мощную гуманитарную и финансовую помощь.

"Япония оказывает мощную гуманитарную помощь Украине. Также мы хотим предоставить возможность украинцам приобщиться к нашему рынку труда. Наша главная цель состоит в том, чтобы украинцы в Японии смогли получить необходимый опыт, которым смогли бы поделиться в Украине. К тому же Япония выделяет мощную финансовую помощь Украине. Мы передали Украине более 7$ млрд финансовой помощи", - добавил он.