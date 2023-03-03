В Японии находится более 2000 украинских беженцев, - дипломат Кеничиро
Посол Ассоциации за мир в мире при ООН (UNWPA) Оку Кеничиро сообщил, что на территории Японии находится более 2000 украинских беженцев
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Япония приняла более 2000 украинских беженцев. Мы понимаем, что половине из них очень трудно еще пользоваться японским языком. Однако более 65% украинских беженцев хотят оставаться в Японии даже немного дольше и планируют изучать японский язык и культуру ", - рассказал Кеничиро.
Дипломат подчеркнул, что Япония оказывает мощную гуманитарную и финансовую помощь.
"Япония оказывает мощную гуманитарную помощь Украине. Также мы хотим предоставить возможность украинцам приобщиться к нашему рынку труда. Наша главная цель состоит в том, чтобы украинцы в Японии смогли получить необходимый опыт, которым смогли бы поделиться в Украине. К тому же Япония выделяет мощную финансовую помощь Украине. Мы передали Украине более 7$ млрд финансовой помощи", - добавил он.
- 20 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о намерении правительства выделить Украине еще $5,5 млрд на восстановление поврежденной российскими оккупантами инфраструктуры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.32
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное