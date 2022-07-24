В Японии началось извержение вулкана Сакура-дзима
В воскресенье, 24 июля, Япония ввела самый высокий уровень опасности из-за извержения вулкана Сакура-дзима. Он расположен на острове Кюсю, на западе Японии, часть людей эвакуировали
Об этом пишет CNN.
Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщило, что извержение вулкана началось в 7:05 утра по местному времени (1:05 по киевскому времени). На записях камеры наблюдения агентства видно облако дыма или пепла, поднимающееся из вулкана.
Метеорологическое агентство объявило тревогу 5 уровня (высокий уровень) с призывом к эвакуации людей. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.
По данным NASA, Сакура-дзима является одним из самых активных вулканов Японии, извержение которого произошло несколько раз за последние десятилетия.
- В последний раз произошло извержение вулкана Сакура-дзима в январе 2022 года, в воздухе над островом Кюсю появились большие клубы дыма и пепла.
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