В Японии началось извержение вулкана Сакура-дзима

Об этом пишет CNN.

Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщило, что извержение вулкана началось в 7:05 утра по местному времени (1:05 по киевскому времени). На записях камеры наблюдения агентства видно облако дыма или пепла, поднимающееся из вулкана.

Метеорологическое агентство объявило тревогу 5 уровня (высокий уровень) с призывом к эвакуации людей. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

По данным NASA, Сакура-дзима является одним из самых активных вулканов Японии, извержение которого произошло несколько раз за последние десятилетия.

В последний раз произошло извержение вулкана Сакура-дзима в январе 2022 года, в воздухе над островом Кюсю появились большие клубы дыма и пепла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb