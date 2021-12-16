В Японии медики сделали успешную операцию на сердце еще не рожденного ребенка
Японские врачи прооперировали в утробе матери ребенка с тяжелой болезнью сердца
Об этом пишет NHK .
"Группа, в которую входят специалисты из Национального центра здоровья и развития ребенка, сообщила, что операция была проведена в июле плода в утробе матери на 25-й неделе беременности. У плода был диагностирован стеноз аортального клапана, при котором сужение отверстия клапана аорты препятствует нормальному развитию части сердца", – отмечают в сообщении.
Издание отмечает, что сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную игловидную трубку в сердце ребенка, а затем через нее вставили надувной катетер для расширения отверстия клапана. Это позволило увеличить поток крови, поступающий в сердце.
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