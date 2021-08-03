В Японии медики призвали ввести общенациональное чрезвычайное положение из-за распространения COVID на фоне Олимпиады
Японская медицинская ассоциация требует введения чрезвычайного положения в стране из-за резкого роста количества больных на фоне изменения принципа госпитализации от правительства и Олимпийских Игр
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Kyodo.
Глава Японской медицинской ассоциации Тосио Накагава призвал во вторник к общенациональному чрезвычайному положению для сдерживания роста количества случаев COVID-19 в Токио, где проводится Олимпиада-2020. Ассоциация беспокоится из-за нагрузки на медицинскую инфраструктуру страны.
Накагава обнародовал обращение ассоциации врачей на фоне заявления премьер-министра Йосихиде Суги о том, что госпитализировать только пациентов с COVID-19, которые имеют тяжелое течение болезни, а остальных приписывать самоизоляцию.
В Японии резко возросло количество случаев коронавируса. В Токио, где в субботу был рекордный показатель в 4 тыс. 58 новых заражений, во вторник было зарегистрировано еще 3 тыс. 709 новых случаев.
Токийские больницы уже испытывают напряжение, заявил Reuters Хиронори Сагара, директор университетской больницы Шова.
"Есть те, кому неоднократно отказывают в госпитализации", - сказал он в интервью.
Премьер-министр Суга объявил об изменении больничной политики в понедельник, заявив, что правительство обеспечит госпитализацию людей, которые изолируются дома. Предыдущая политика была сосредоточена на госпитализации более широкой категории пациентов.
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