В Японии медики призвали ввести общенациональное чрезвычайное положение из-за распространения COVID на фоне Олимпиады

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Kyodo.



Глава Японской медицинской ассоциации Тосио Накагава призвал во вторник к общенациональному чрезвычайному положению для сдерживания роста количества случаев COVID-19 в Токио, где проводится Олимпиада-2020. Ассоциация беспокоится из-за нагрузки на медицинскую инфраструктуру страны.



Накагава обнародовал обращение ассоциации врачей на фоне заявления премьер-министра Йосихиде Суги о том, что госпитализировать только пациентов с COVID-19, которые имеют тяжелое течение болезни, а остальных приписывать самоизоляцию.



В Японии резко возросло количество случаев коронавируса. В Токио, где в субботу был рекордный показатель в 4 тыс. 58 новых заражений, во вторник было зарегистрировано еще 3 тыс. 709 новых случаев.



Токийские больницы уже испытывают напряжение, заявил Reuters Хиронори Сагара, директор университетской больницы Шова.



"Есть те, кому неоднократно отказывают в госпитализации", - сказал он в интервью.



Премьер-министр Суга объявил об изменении больничной политики в понедельник, заявив, что правительство обеспечит госпитализацию людей, которые изолируются дома. Предыдущая политика была сосредоточена на госпитализации более широкой категории пациентов.

