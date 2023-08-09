В Японии из-за тайфуна Ханун обесточено более 17 тыс. домохозяйств
Тайфун Ханун вызвал мощные ливни на части японского острова Кюсю, в результате чего было обесточено более 17 тысяч домохозяйств и приостановлено движение поездов
Об этом сообщает Kyodo News.
По данным Японского метеорологического агентства, тайфун может повлечь за собой оползни и наводнения. Атмосферное давление в его эпицентре составляет 975 гектопаскалей, а скорость ветра достигает 144 км/ч.
Были приостановлены железнодорожные перевозки между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо, а также Такео-Онсен и Нагасаки.
По данным Kyushu Electric Power Co, в около 17 630 домохозяйств в префектурах Кумамото, Оита, Миядзаки и Кагосима отсутствует электроэнергия по состоянию на утро среды, 9 августа.
- В японской префектуре Окинава пронесся тайфун Ханун . В результате по состоянию на 2 августа погиб человек, еще 11 пострадали.
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