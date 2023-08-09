Об этом сообщает Kyodo News.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун может повлечь за собой оползни и наводнения. Атмосферное давление в его эпицентре составляет 975 гектопаскалей, а скорость ветра достигает 144 км/ч.

Были приостановлены железнодорожные перевозки между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо, а также Такео-Онсен и Нагасаки.

По данным Kyushu Electric Power Co, в около 17 630 домохозяйств в префектурах Кумамото, Оита, Миядзаки и Кагосима отсутствует электроэнергия по состоянию на утро среды, 9 августа.