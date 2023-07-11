В Японии из-за сильных ливней погибли 6 человек
Проливные дожди над японским островом Кюсю повлекли за собой наводнения и оползни, в результате которых погибли шесть человек, а еще трое пропали без вести
Об этом информирует Reuters.
Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что муниципалитеты подсчитывают количество жертв. Уже известно о шести погибших и двух пострадавших. Еще трех пропавших без вести разыскивают спасатели.
Метеорологическое агентство Японии пока снизило уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны, но призвало местных к осторожности на случай дальнейших оползней.
Отмечается, что ряд стран в разных частях света в последние дни страдали от сильнейших дождей. Это вызывает опасения по поводу темпов изменения климата.
- 2 июля аномальные дожди прошли в Китае. В центральных регионах из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек. Около 7 тысяч из них переместили в безопасные места.
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