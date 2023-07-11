Об этом информирует Reuters.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что муниципалитеты подсчитывают количество жертв. Уже известно о шести погибших и двух пострадавших. Еще трех пропавших без вести разыскивают спасатели.

Метеорологическое агентство Японии пока снизило уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны, но призвало местных к осторожности на случай дальнейших оползней.

Отмечается, что ряд стран в разных частях света в последние дни страдали от сильнейших дождей. Это вызывает опасения по поводу темпов изменения климата.