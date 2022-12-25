В Японии из-за мощных снегопадов за неделю погибли 14 человек, десятки ранены
В Японии в результате мощных снегопадов, которые продолжаются в течение последней недели, погибли 14 человек и десятки получили ранения
Об этом сообщило издание NHK.
Мощные снегопады в Японии начались 17 декабря, в некоторых районах на севере и востоке снега выпало втрое больше среднегодового показателя. К утру воскресенья в этих регионах снежный покров составлял от 65 сантиметров до 1,17 метра.
Метеорологи предупреждают, что снегопад уже достиг пика и будет ослабевать, но в течение зимы сохраняется высокий риск повторения аномальных осадков.
- 23 декабря сообщалось о том, что Япония передала Буче дизель-генераторы и обогреватели.
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