Об этом сообщило издание NHK.

Мощные снегопады в Японии начались 17 декабря, в некоторых районах на севере и востоке снега выпало втрое больше среднегодового показателя. К утру воскресенья в этих регионах снежный покров составлял от 65 сантиметров до 1,17 метра.

Метеорологи предупреждают, что снегопад уже достиг пика и будет ослабевать, но в течение зимы сохраняется высокий риск повторения аномальных осадков.

23 декабря сообщалось о том, что Япония передала Буче дизель-генераторы и обогреватели.