В Японии дельфины напали на четырех пловцов
В Японии на пляже города Михама дельфины покусали людей. В результате четверо пловцов получили травмы. Ученые объяснили такое поведение тем, что млекопитающие считают плавание рядом с людьми "невероятным стрессом"
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что один из пострадавших, 60-летний мужчина, получил переломы ребер и укусы на руках. Дельфин напал на него всего в нескольких метрах от берега.
Другой 40-летний потерпевший также был искусан дельфином 16 июля, когда плавал рядом с берегом. Позже в тот же день млекопитающие ранили еще двух человек.
По словам местной полиции, в этом году на Фукуе зафиксировано шесть таких атак млекопитающих. На пляже установили знаки, призывающие пловцов избегать приближения к дельфинам и не прикасаться к ним.
Ученые предполагают, что дикие дельфины-афалины считают плавание рядом с людьми "невероятным стрессом". Они нашли доказательства того, что это нарушает поведенческие обычаи млекопитающих. Кроме враждебности к людям, известно, что дельфины иногда ведут себя очень жестоко по отношению к своим собратьям морских существ.
К примеру, в Корнуолле, на юго-западе Англии, было замечено, как дельфин-афалина подбросил морскую свинью в воздух во время агрессивной атаки.
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