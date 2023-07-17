Об этом пишет BBC.

Отмечается, что один из пострадавших, 60-летний мужчина, получил переломы ребер и укусы на руках. Дельфин напал на него всего в нескольких метрах от берега.

Другой 40-летний потерпевший также был искусан дельфином 16 июля, когда плавал рядом с берегом. Позже в тот же день млекопитающие ранили еще двух человек.

По словам местной полиции, в этом году на Фукуе зафиксировано шесть таких атак млекопитающих. На пляже установили знаки, призывающие пловцов избегать приближения к дельфинам и не прикасаться к ним.

Ученые предполагают, что дикие дельфины-афалины считают плавание рядом с людьми "невероятным стрессом". Они нашли доказательства того, что это нарушает поведенческие обычаи млекопитающих. Кроме враждебности к людям, известно, что дельфины иногда ведут себя очень жестоко по отношению к своим собратьям морских существ.

К примеру, в Корнуолле, на юго-западе Англии, было замечено, как дельфин-афалина подбросил морскую свинью в воздух во время агрессивной атаки.