В Японии авиакомпании пришлось назначать дополнительный рейс, потому что самолет не смог поднять команду сумоистов
Авиакомпания Japan Airlines была вынуждена назначить дополнительный рейс, поскольку из-за команды сумоистов на борту самолеты рисковали превысить допустимый для полета вес
Об этом пишет The Guardian .
Сумоисты должны были вылететь из Токио и Осаки на спортивный фестиваль, однако сотрудники авиакомпании были вынуждены на скорую руку организовать спецрейс из-за опасений, что два самолета не смогут перевезти достаточное количество топлива, чтобы доставить спортсменов.
Беспокойство относительно емкости топлива возникло, когда сотрудники узнали, что в списках пассажиров есть борцы сумо, средний вес которых составляет 120 кг – это при том, что при полетах учитывается средний вес пассажиров 70 кг.
В конце концов, дополнительный рейс был организован для 27 борцов.
По данным японских СМИ, по завершении турнира также были заложены дополнительные рейсы, чтобы доставить борцов домой.
Отмечается, что это не первый раз, когда японские сумоисты попали в подобную ситуацию – в 2014 году стала вирусной фотография борцов, разместившихся в небольшом пассажирском самолете.
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