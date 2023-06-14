В Японии 18-летний курсант застрелил двух военных на полигоне
В результате стрельбы, которую устроил курсант на тренировочном полигоне в японском городе Гифу, погибли двое японских военных
Об этом сообщает NHK .
Отмечается, что 18-летний кандидат на службу в силы самообороны Японии открыл стрельбу из автоматической винтовки вскоре после начала учений примерно в 9 ч утра.
Трое раненых были госпитализированы в больницу, двое из них скончались. О состоянии третьего пострадавшего пока не сообщается.
Стрельца задержали, сейчас им занимается полиция.
- Похожий инцидент произошел 13 апреля в северном пограничном штате Пенджаб, Индия. Тогда в казарме на военной базе произошла стрельба, в результате чего четверо солдат погибли от ранений.
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