В Японии 18-летний курсант застрелил двух военных на полигоне

Об этом сообщает NHK .

Отмечается, что 18-летний кандидат на службу в силы самообороны Японии открыл стрельбу из автоматической винтовки вскоре после начала учений примерно в 9 ч утра.

Трое раненых были госпитализированы в больницу, двое из них скончались. О состоянии третьего пострадавшего пока не сообщается.

Стрельца задержали, сейчас им занимается полиция.