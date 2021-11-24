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В январе США изменят правила въезда

24 ноября, 2021 среда
18:15
Мир

С 22 января 2022 года США изменят правила въезда в страну: все, кто пересекает границу, должны быть полностью вакцинированы

Об этом сообщает Associated Press .

Ограничения касаются всех путешественников, пересекающих сухопутные границы США, включая водителей грузовиков, чиновников и чиновников по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Новые правила касаются лиц, не являющихся гражданами США. Американские граждане и постоянные резиденты все еще смогут въезжать в США вне зависимости от их статуса вакцинации. Однако невакцинированные будут сталкиваться с дополнительными тестированиями на COVID-19 – по мнению чиновников, это поощрит людей привиться.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, около 47 млн взрослых в США не вакцинировались от коронавируса.

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