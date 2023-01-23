Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Если в сентябре-октябре среднемесячный пропуск через Босфор составлял 6 судов, то в январе эти показатели сократились вдвое – до 2–3 судов в день. За судами фиксируются искусственные, надуманные "нарушения". Под этим лицемерием страна-агрессор скрывает единственную цель: нанести Украине не только военное поражение, но и экономическое.

Министр подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в поддержке международного сообщества и системных решениях по вопросу саботажа работы "зернового коридора" с российской стороны. Он также назвал три глобальных стратегических вещи, без которых невозможно развитие ни украинского агрорынка, ни мирового:

прекращение войны путем реализации украинской формулы мира;

обмен современными технологиями выращивания;

устранение любых барьеров на рынке продовольствия.

"Не должно быть торговых ограничений для производителей продукции, в том числе продуктов переработки. У всех должен быть доступ к еде", – отметил глава Минагрополитики.

Он добавил, что безбарьерность торговли касается и работы "зернового коридора", ведь от его беспрепятственной работы напрямую зависит продовольственная безопасность мира.

Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и возобновить экспорт стали через морские порты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb