В январе количество судов, которые ежедневно проходят "зерновым коридором", сократилось вдвое по сравнению с сентябрем-октябрем, - Минагрополитики
В январе количество судов, проходящих Босфор "зерновым коридором", сократилось до 2-3 в день, тогда как в сентябре-октябре 2022 года было в среднем по 6 судов
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
"Если в сентябре-октябре среднемесячный пропуск через Босфор составлял 6 судов, то в январе эти показатели сократились вдвое – до 2–3 судов в день. За судами фиксируются искусственные, надуманные "нарушения". Под этим лицемерием страна-агрессор скрывает единственную цель: нанести Украине не только военное поражение, но и экономическое.
Министр подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в поддержке международного сообщества и системных решениях по вопросу саботажа работы "зернового коридора" с российской стороны. Он также назвал три глобальных стратегических вещи, без которых невозможно развитие ни украинского агрорынка, ни мирового:
- прекращение войны путем реализации украинской формулы мира;
- обмен современными технологиями выращивания;
- устранение любых барьеров на рынке продовольствия.
"Не должно быть торговых ограничений для производителей продукции, в том числе продуктов переработки. У всех должен быть доступ к еде", – отметил глава Минагрополитики.
Он добавил, что безбарьерность торговли касается и работы "зернового коридора", ведь от его беспрепятственной работы напрямую зависит продовольственная безопасность мира.
- Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и возобновить экспорт стали через морские порты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное