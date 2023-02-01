В январе климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов
В столице за первый месяц года зафиксировали 16 температурных рекордов, в частности, в январе средняя температура вошла в десятку самых теплых за последние 142 года
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По наблюдениям среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Рекорд вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
В этом году самым холодным было именно 7 января, тогда к утру температура снизилась до -10,0°С. Теплее всего было в первый и второй дни месяца - максимальная температура повысилась до +13,2°С, таким образом установив новые рекорды за 143 года наблюдений в столице.
В январе климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов.
"Осадков на проспекте Науки выпало всего 19 мм или 51% климатической нормы. Январь этого года занял 20 позицию в рейтинге самых сухих", - подчеркнули в ведомстве.
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