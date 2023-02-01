Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По наблюдениям среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Рекорд вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

В этом году самым холодным было именно 7 января, тогда к утру температура снизилась до -10,0°С. Теплее всего было в первый и второй дни месяца - максимальная температура повысилась до +13,2°С, таким образом установив новые рекорды за 143 года наблюдений в столице.

В январе климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов.

"Осадков на проспекте Науки выпало всего 19 мм или 51% климатической нормы. Январь этого года занял 20 позицию в рейтинге самых сухих", - подчеркнули в ведомстве.

Мониторинговая служба Европейской комиссии сообщила, что лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

В 2022 году озоновая дыра над Антарктидой не выросла, но и не уменьшилась. На ее размер кроме химических соединений – фреонов, влияет и глобальное потепление.

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на ноябрь 2022 года наблюдалась тенденция ускоренного таяния ледников на объектах всемирного наследия, а к 2050 году треть из них может совсем исчезнуть, что приведет к рискованным последствиям для человечества.

В первый день 2023 года синоптики зафиксировали тепловые температурные рекорды на Волыни, Тернопольщине и Ривненщине, а также во Львове.

В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установлен рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксирована температура +13,2°С два дня подряд. Синоптики объяснили причину.

Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.

18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.