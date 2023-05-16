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В январе-феврале РФ увеличила расходы на армию на 282% и потратила 40% годового бюджета, – Reuters

16 мая, 2023 вторник
06:10
Экономика

За два месяца 2023 года оккупанты потратили на войну более 40% от запланированных годовых ассигнований на армию, а военные расходы выросли более чем на 282%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные казначейства страны-террориста.

За первые два месяца 2022 года Россия потратила на "оборону" 525,4 млрд. рублей. За январь этого года рашисты направили на армию около 1,18 трлн рублей бюджетных средств, а в феврале - 822,4 млрд рублей.

Суммарно военные расходы России за первые месяцы 2023 г. превысили 2 трлн рублей (примерно 26 млрд долларов). Это составляет более 40% официально запланированных расходов на "оборону" на весь 2023 год.

Следовательно, военные расходы России в январе-феврале этого года увеличились на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Отмечается, что журналисты публикуют данные только за январь-февраль в связи с тем, что российский Минфин еще не раскрыл информацию о военных расходах за март и апрель.

Данные также показали, что дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 трлн. рублей по сравнению с профицитом в 1,2 трлн. рублей в 2022 году.

  • Напомним, по данным минфина РФ, в январе дефицит российского бюджета составил 1,77 триллиона рублей – это в 14 раз больше, чем год назад, а расходы увеличились почти на 60%.
Россия
Война с Россией
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