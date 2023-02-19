В январе Чехия полностью обходилась без российского газа
Министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла сообщил, что в январе Чехия обошлась без российского газа, результатом чего стало падение цен и увеличение запасов топлива
Об этом он сказал в twitter .
"В прошлом году оппозиция угрожала, что без российского газа мы не переживем зимы. Мы обещали обратное и сделали для этого все возможное. Основой стали рекордные запасы перед началом зимы, альтернативные поставки и экономия. Результатом является значительное падение цен и запасы выше среднего", - говорится в сообщении.
Он рассказал, что ранее большую часть поставок составлял российский газ, однако после прекращения поставок по "Северному потоку" российский газ заменил газ из Норвегии, а также сжиженный газ из Бельгии и Голландии, поставляемый через Германию.
По его словам, газ из России может поступать в страну только через Словакию. Лишь 2,2% общего объема импорта поступило из РФ в Чехию с сентября прошлого года и до конца января, в январе же страна совсем не импортировала российский газ.
Он сообщил, что хранилища сейчас наполнены вдвое больше, чем в это время в прошлом году.
"Нам это удалось в основном благодаря энергосбережению. Только за указанный период с октября по конец января мы сократили потребление почти на 28% по сравнению с прошлым годом, таким образом сэкономили более 850 миллионов кубометров газа", - добавил министр.
- Италия планирует положить конец своей зависимости от российского газа до конца этого года.
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