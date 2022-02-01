В январе бюджет Украины получил на 7 млрд грн больше, чем было запланировано, - Зеленский
По результатам января украинский бюджет получил на 7 млрд грн больше, чем было запланировано, при этом в целом ситуация в экономике Украины стабилизировалась
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления, посвященного открытию седьмой сессии IX созыва Верховной рады.
"Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов", - заявил президент.
По его словам, при этом украинская национальная валюта стабилизировалась по отношению к доллару после стремительного падения.
"Гривня сегодня чувствует себя уже лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу", - уточнил Зеленский.
Кроме того, он добавил, что в течение последней недели на финансовых рынках наблюдается положительная динамика по украинским облигациям.
"Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом", - подытожил президент.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии и повышении зарплат военнослужащим.
- Также Президент Украины Владимир Зеленский пояснил , что следует осторожно высказывать мнение о возможном начале войны на территории Украины.
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