В январе 2022 года Украина потеряла более $1,6 млрд международных резервов

Об этом свидетельствуют данные НБУ.



Отмечено, что на 1 февраля размер резервов составил 29 287,11 млн долларов.



"Понижение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором", - сообщают в НБУ.



Отмечено, что в январе НБУ купил на валютном рынке $197,7 млн, продал - $1 511,2 млн.



А объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили $1 313,5 млн.

Напомним, что Национальный банк Украины оценивает потенциальное сокращение объемов экспортной продукции, подпадающей под действие механизма углеродной корректировки импорта Евросоюза (CBAM), на уровне $100 млн ежегодно с 2026 года.

Кроме того, Национальный банк не видит угроз для украинской экономики в 2022 году, поскольку в текущем году в центробанке ожидают снижения инфляции до однозначного показателя и роста ВВП на уровне 3,4%, заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb