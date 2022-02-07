В январе 2022 года Украина потеряла более $1,6 млрд международных резервов
Размер международных резервов Украины за январь 2022 года сократился на $1 млрд 653 млн 84 тыс. (на 5,3%)
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отмечено, что на 1 февраля размер резервов составил 29 287,11 млн долларов.
"Понижение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором", - сообщают в НБУ.
Отмечено, что в январе НБУ купил на валютном рынке $197,7 млн, продал - $1 511,2 млн.
А объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили $1 313,5 млн.
- Напомним, что Национальный банк Украины оценивает потенциальное сокращение объемов экспортной продукции, подпадающей под действие механизма углеродной корректировки импорта Евросоюза (CBAM), на уровне $100 млн ежегодно с 2026 года.
- Кроме того, Национальный банк не видит угроз для украинской экономики в 2022 году, поскольку в текущем году в центробанке ожидают снижения инфляции до однозначного показателя и роста ВВП на уровне 3,4%, заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.
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