В январе 2022 года транзит газа через Украину сократился на 57% по сравнению с прошлогодним объемом

Об этом сообщает пресс- служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"В январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу. Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакия составляет 62,5% от общих объемов транзита", - говорится в сообщении.

Транзит в Молдову по сравнению с январем 2021 увеличился на 1,3% и составил 398 млн куб. м. В Польшу – сократился на 66% и составил 110 млн куб. м.

В этом году возобновился также транзит в Румынию. Однако по сравнению с январем 2021 объем транспортировки газа составил 116 млн куб. м – на 24,6% меньше.

"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению", - сообщают в пресс-службе. .



Оператор ГТС напоминает, что транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" будет действовать пять лет, его заключили в 2019 году. Согласно ему Газпром в 2021-2024 годах забронировал мощности для транзита 40 млрд куб. м газа (110 млн куб. м в сутки).

1 февраля Украина и Польша договорились построить газопровод , что позволит увеличить объемы передачи газа с запада на восток.

3 февраля Украина и Словакия договорились об увеличении мощностей для импорта газа на точке "Строительство" с 27 млн куб. м до 42 млн. куб. м в сутки.

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