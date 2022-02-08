В январе 2022 года Фонд госимущества провел приватизационных аукционов более чем на 440 млн грн

Об этом сообщает пресс- служба ФГИУ.



"В январе 2022 года Фонд госимущества провел 17 успешных онлайн-аукционов на сумму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн уже поступило в бюджет", - говорится в сообщении.



Известно, что результат успешных аукционов в 42 раза превзошел показатель января прошлого года. Выросло также и среднее количество участников аукционов – с 2 до 4.



Кроме того, произошло существенное повышение среднего показателя роста цен на объекты приватизации на онлайн-аукционах – в январе 2022 года этот показатель составил 555,3%.

Напомним, что Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов - они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта с суммарной стартовой ценой всех аукционов более чем в 140 млн грн.

Кроме того, аренда госимущества по результатам 2021 года принесла в казну 1,62 млрд грн - это рекорд по поступлениям за все годы независимости Украины.

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