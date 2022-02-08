В январе 2022 года Фонд госимущества провел приватизационных аукционов более чем на 440 млн грн
За январь 2022 года Фонд государственного имущества провел 17 успешных аукционов на сумму 440,96 млн. грн
Об этом сообщает пресс- служба ФГИУ.
"В январе 2022 года Фонд госимущества провел 17 успешных онлайн-аукционов на сумму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн уже поступило в бюджет", - говорится в сообщении.
Известно, что результат успешных аукционов в 42 раза превзошел показатель января прошлого года. Выросло также и среднее количество участников аукционов – с 2 до 4.
Кроме того, произошло существенное повышение среднего показателя роста цен на объекты приватизации на онлайн-аукционах – в январе 2022 года этот показатель составил 555,3%.
- Напомним, что Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов - они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта с суммарной стартовой ценой всех аукционов более чем в 140 млн грн.
- Кроме того, аренда госимущества по результатам 2021 года принесла в казну 1,62 млрд грн - это рекорд по поступлениям за все годы независимости Украины.
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