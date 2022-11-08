В Ямполе в Донецкой области нашли тела еще четырех убитых россиянами во время оккупации гражданских
В Ямполе в Донецкой области продолжают находить тела гражданских, которые были убиты захватчиками во время оккупации города
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
В Ямполе в Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще четырех гражданских, которые российские захватчики убили во время оккупации.
Кроме того, за 7 ноября россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских - в Бахмуте и Красногоровке. Еще семь человек в области получили ранения. В Мариуполе и Волновахе точное количество жертв установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! - акцентирует Павел Кириленко. - Каждый военный преступник будет наказан!"
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