Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

В Ямполе в Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще четырех гражданских, которые российские захватчики убили во время оккупации.

Кроме того, за 7 ноября россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских - в Бахмуте и Красногоровке. Еще семь человек в области получили ранения. В Мариуполе и Волновахе точное количество жертв установить невозможно.

"Россия убивает гражданских! - акцентирует Павел Кириленко. - Каждый военный преступник будет наказан!"

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