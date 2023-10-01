В Ялте убили супругов с Днепропетровщины, которые настаивали, что Крым это Украина, - росСМИ

Об этом сообщает российское издание "Московский комсомолец".

В Ялте супружескую пару пенсионного возраста из Днепропетровской области насмерть забили битой.

Сообщается, что днем 29 сентября мужчина пришел в дом на Горной улице, где жили 66-летний мужчина и его 58-летняя жена, и "начал избивать мужа и жену битой". После убийства преступник оставил тела жертв на цокольном этаже и обыскал дом.

Днем позже в полицию обратился друг семьи и сообщил, что пара не выходит на связь. Прибывшие по домашнему адресу правоохранители нашли тела.

В издании отмечают, что подозреваемый - 50-летний гражданин Украины по имени Шавкат, въехавший в Крым в 2018 году. Он был судим за мошенничество в 2020 году.

По предварительной версии, мужчина работал по найму у убитых супругов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства - 29 сентября около 10 часов утра. Орудием преступления стала деревянная бита, которую преступник оставил на месте преступления.

Задержанный признался, что убил их за то, что они плохо отзывались о России и руководстве страны.

Мужчина рассказал, что 66-летний Владимир и 58-летняя Виктория приехали из Днепропетровской области и постоянно высказывались о том, что Крым принадлежит Украине.

После убийства Шавкат выехал из Ялты в село Веселое под Судаком, чтобы переждать некоторое время. Но полицейские его обнаружили и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".