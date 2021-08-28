В Ялте сгорела крыша многоэтажки
В Ялте на крыше в технической надстройке многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Кривошты вечером в пятницу, 27 августа 2021 года, произошло возгорание. Пламенем было охвачено большую площадь кровли
Локализовать огонь удалось около 0.00 мск на площади 1 тыс кв. метров, передает Еспресо.TV .
Сгорела только крыша, квартиры удалось спасти.
По предварительным данным, причиной возгорания является замыкание электропроводки, расположенной в технической надстройке, приводит подробности АРК .
Были эвакуированы 17 жильцов многоквартирного дома, в том числе одного несовершеннолетнего. В настоящее время 15 человек размещены в пансионате имени А.П. Чехова. Об этом сообщила так называемая "мэр города" Янина Павленко.
"Людей накормили. Кто-то пошел ночевать к родным и соседей, всех желающих разместили в пункты временного размещения. Жертв нет. Далее будем решать, что делать дальше, оценив масштаб бедствия", - заявила Павленко.
Ранее, этот дом на улице Кривошты серьезно пострадал из-за потопа, обрушившегося на город 18 июня.
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