В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
В пятницу, 27 октября, во временно оккупированном Крыму неизвестные напали на коллаборанта и бывшего народного депутата Украины Олега Царева. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ пишут, что это была спецоперация СБУ
Об этом написали в ТГ-канале Олега Царева.
"Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия кареты скорой помощи коллаборант был без сознания, с большой кровопотерей.
Также сообщается, что информации о состоянии его здоровья пока нет.
Сначала об этом сообщили "Крым.Реалии" и "КоммерсантЪ" .
Как сообщает издание "Крым.Реалии", перебравшийся в Россию бывший украинский журналист Александр Чаленко заявил, что Царева нашли в его доме с ножевыми ранениями. Однако подробности пока неизвестны.
Также там говорится, что российские силовики и медики пока не комментировали эту ситуацию, а подтвердить достоверность этой информации с помощью альтернативных источников пока невозможно.
"КоммерсантЪ" пишет, что глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Царева стреляли.
Кроме этого, известно, что Царев находится в реанимации.
Об этом сообщает Укринформ.
"Покушение на Олега Царева – спецоперация Службы безопасности Украины. Эту информацию Укринформу подтвердили источники в СБУ", - говорится в сообщении.
В частности, об этом информируют "Бабель" и РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в силовых органах.
"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", - подчеркнул информированный источник.
Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. На сегодняшний день сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.
Источники в СБУ уточнили, что состояние Царева критическое – врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть.
- В конце марта 2022 года эксрегионал Царев предложил городскому голове сдать россиянам Кривой Рог, мэр отправил его вслед за российским кораблем. После этого Цареву объявили подозрение в государственной измене.
- Киевский апелляционный судоставил по-прежнему приговор суда в отношении Царева, приговоренного к 12 годам лишения свободы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное