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Обновлено

В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ

27 октября, 2023 пятница
21:30
Война с Россией Олег Царёв

В пятницу, 27 октября, во временно оккупированном Крыму неизвестные напали на коллаборанта и бывшего народного депутата Украины Олега Царева. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ пишут, что это была спецоперация СБУ

Об этом написали в ТГ-канале Олега Царева.

"Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия кареты скорой помощи коллаборант был без сознания, с большой кровопотерей.

Также сообщается, что информации о состоянии его здоровья пока нет.

Сначала об этом сообщили "Крым.Реалии" и "КоммерсантЪ" .

Как сообщает издание "Крым.Реалии", перебравшийся в Россию бывший украинский журналист Александр Чаленко заявил, что Царева нашли в его доме с ножевыми ранениями. Однако подробности пока неизвестны.

Также там говорится, что российские силовики и медики пока не комментировали эту ситуацию, а подтвердить достоверность этой информации с помощью альтернативных источников пока невозможно.

"КоммерсантЪ" пишет, что глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Царева стреляли.

Кроме этого, известно, что Царев находится в реанимации.

Об этом сообщает Укринформ.

"Покушение на Олега Царева – спецоперация Службы безопасности Украины. Эту информацию Укринформу подтвердили источники в СБУ", - говорится в сообщении.

В частности, об этом информируют "Бабель" и РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в силовых органах.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", - подчеркнул информированный источник.

Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. На сегодняшний день  сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Источники в СБУ уточнили, что состояние Царева критическое – врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть.

  • В конце марта 2022 года эксрегионал Царев предложил городскому голове сдать россиянам Кривой Рог, мэр отправил его вслед за российским кораблем. После этого Цареву объявили подозрение в государственной измене.
  • Киевский апелляционный судоставил по-прежнему приговор суда в отношении Царева, приговоренного к 12 годам лишения свободы.
Россия
оккупированные территории
окупанти
государственная измена
коллаборанти
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