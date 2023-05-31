Об этом в утреннем своде 31 мая сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что во временно оккупированной Ялте АР Крым российские оккупационные власти незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не приняли российское гражданство.

Зато в такие дома заселяются военнослужащие российских оккупационных войск.

В оккупированной Станице Луганской работникам бюджетного учреждения будут выдавать зарплаты только в российском банке

"Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению разными способами", - говорится в сообщении.

В частности, в Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке.

Россия нанесла 64 авиационных и 1 ракетный удар по Украине в течение суток

Российская Федерация, понеся большие потери, продолжает вести захватническую войну. Продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

За прошедшие сутки, 30 мая, РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БПЛА Shahed. Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетного удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Украинские воины отразили 22 атаки россиян на фронте, ситуация по направлениям

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Также нанес авиационный удар в районе села Уды.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Угроиды, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и Новоселевской Луганской области.

Нанесли авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки россияне наступательных действий не проводили.

Нанесли авиационный удар в районе Веселого и ракетного – в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел.

Нанес авиационные удары возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки врага в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

В то же время российская армия нанесла авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийские обстрелы получили Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области, Херсон, а также город Очаков Николаевской области.

ВСУ поразили 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, ЗРК и 3 склада

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, украинское войско уничтожило 32 ударных БПЛА типа Shahed.