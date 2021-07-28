В Якутии лесные пожары охватили более 1,3 млн га

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на власти Якутии.



"На территории Якутии зафиксировано 126 лесных пожаров на площади более 1,3 млн га, из них тушат 48 лесных пожаров на площади более 500 тыс. га", - говорится в сообщении.



Республиканское правительство подчеркнуло, что наиболее сложная ситуация остается в Горном (8 пожаров), Кобяйском (7 пожаров), Верхневилюйському (5 пожаров), Мирненский и Сунтарского районах (по 4 пожара). Кроме того, высокий класс пожарной опасности зафиксирован в Усть-Алданского и Жиганск районах.



28 июля власти постановили перебросить дополнительные силы на пожар в село Сытым Кобяйського района, направить туда из Якутска вертолет Ми-8 и применить авиацию в Верхневилюйському и Нюрбинському районах.



На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера за лесных пожаров.



В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Напомним, по состоянию на 15 июля в Якутии горело 529 тыс. га