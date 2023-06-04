В Якимовке, возле временно оккупированного Мелитополя, раздался взрыв
В воскресенье, 4 июня, громкий взрыв прогремел в селе Якимовка возле временно оккупированного Мелитополя
Об этом пишет городской глава Иван Федоров .
Он отметил, что взрыв произошел в окрестностях населенного пункта.
Ранее Федоров сообщил , что в Мелитопольском районе произошел "хлопок", местные телеграмм-каналы публикуют видео с дымом.
- Во вторник, 30 мая, местные жители временно оккупированного Мелитополя зафиксировали поднимающийся с военной базы оккупантов черный дым.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное