В WSJ узнали, в чем состоит план контрнаступления ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Херсонской области ограниченными силами и ослабляют позицию россиян в тылу артиллерийскими и ракетными ударами
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
По данным американского издания, у Украины нет достаточного вооружения и живой силы для быстрого наступления на Херсонщине. Поэтому ВСУ пытаются ослабить передовые подразделения россиян с помощью дальнобойной артиллерии и ракет, бьющих по стратегическим объектам в тылу врага.
WSJ обращает внимание, что по оценкам западных аналитиков и украинских официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находится около 20 тыс. российских военных. Однако Украина надеется отвоевать оккупированный регион, не вступая в кровавые уличные бои.
В Wall Street Journal предполагают, что ВСУ способны добиться прогресса, заставив РФ раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборону и перебросить силы по другим направлениям, где продолжаются боевые действия.
По мнению генерал-лейтенанта Стивен Твитти, бывшего заместителя председателя командования войсками США в Европе, массированной атаки ВСУ на Юге Украины ждать не стоит.
"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал Твитти.
Он пояснил, что при такой стратегии не стоит ждать немедленных результатов, а следует оценивать успех контрнаступления в долгосрочной перспективе.
- 3 сентября британская разведка пришла к выводу, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области стало для российских кафиров тактической неожиданностью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное