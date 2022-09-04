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В WSJ узнали, в чем состоит план контрнаступления ВСУ в Херсонской области

4 сентября, 2022 воскресенье
09:54
война с Россией

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Херсонской области ограниченными силами и ослабляют позицию россиян в тылу артиллерийскими и ракетными ударами

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По данным американского издания, у Украины нет достаточного вооружения и живой силы для быстрого наступления на Херсонщине. Поэтому ВСУ пытаются ослабить передовые подразделения россиян с помощью дальнобойной артиллерии и ракет, бьющих по стратегическим объектам в тылу врага.

WSJ обращает внимание, что по оценкам западных аналитиков и украинских официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находится около 20 тыс. российских военных. Однако Украина надеется отвоевать оккупированный регион, не вступая в кровавые уличные бои.

В Wall Street Journal предполагают, что ВСУ способны добиться прогресса, заставив РФ раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборону и перебросить силы по другим направлениям, где продолжаются боевые действия.

По мнению генерал-лейтенанта Стивен Твитти, бывшего заместителя председателя командования войсками США в Европе, массированной атаки ВСУ на Юге Украины ждать не стоит.

"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал Твитти.

Он пояснил, что при такой стратегии не стоит ждать немедленных результатов, а следует оценивать успех контрнаступления в долгосрочной перспективе.

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Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
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