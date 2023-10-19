В Whatsapp теперь можно использовать две учетные записи одновременно

Об этом говорится в блоге мессенджера.

"Сегодня мы вводим возможность одновременно входить в две учетные записи WhatsApp. Теперь вам больше не нужно каждый раз выходить из учетной записи, носить с собой два телефона или переживать об отправке сообщений не из той записи. Новая возможность будет полезна для переключения между учетными записями – рабочей и личной", - говорится в сообщении.

Для установки второй учетной записи потребуется второй номер телефона и SIM-карта или телефон, принимающий несколько SIM-карт или карту eSIM. Достаточно просто открыть настройки WhatsApp, нажать стрелку рядом со своим именем, а затем – "Добавить аккаунт". Пользователи смогут управлять настройками конфиденциальности и уведомлений в каждом аккаунте.