В WhatsApp появились видеосообщения
В приложение WhatsApp добавили функцию, позволяющую пользователям обмениваться видеосообщениями
Об этом информирует Meta .
"Мы считаем, что это будет веселый способ поделиться моментами со всеми эмоциями, которые приносит видео, - поздравить кого-то с днем рождения, посмеяться над шуткой или сообщить хорошие новости", - говорится в сообщении.
Отмечают, что продолжительность видеосообщений в чате будет составлять 60 секунд. Чтобы отправить их, нужно будет перейти в режим видео и удерживать кнопку, чтобы записать сообщение. Также можно провести пальцем вверх, чтобы записать видео без рук.
При открытии в чате видео будет автоматически воспроизводиться без звука. Если коснуться видео, звук включится.
В компании отмечают, что все видеосообщения защищены сквозным шифрованием, чтобы сохранить данные в безопасности.
- Компания Meta 6 июля запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн пользователей.
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