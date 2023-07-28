В WhatsApp появились видеосообщения

Об этом информирует Meta .

"Мы считаем, что это будет веселый способ поделиться моментами со всеми эмоциями, которые приносит видео, - поздравить кого-то с днем ​​рождения, посмеяться над шуткой или сообщить хорошие новости", - говорится в сообщении.

Отмечают, что продолжительность видеосообщений в чате будет составлять 60 секунд. Чтобы отправить их, нужно будет перейти в режим видео и удерживать кнопку, чтобы записать сообщение. Также можно провести пальцем вверх, чтобы записать видео без рук.

При открытии в чате видео будет автоматически воспроизводиться без звука. Если коснуться видео, звук включится.

В компании отмечают, что все видеосообщения защищены сквозным шифрованием, чтобы сохранить данные в безопасности.