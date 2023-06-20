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В WhatsApp появилась функция автоматического отключения звонков из неизвестных номеров

20 июня, 2023 вторник
12:48
Технологии WhatsApp

Компания Meta анонсировала новую функцию для приложения WhatsApp. Она автоматически отключает звонки из неизвестных номеров

Об этом информирует TechCrunch .

Отмечается, что это произошло после того, как несколько клиентов компании в Индии пожаловались на увеличение количества спам-звонков за последние месяцы. Учредитель Meta Марк Цукерберг анонсировал функцию отключения звонков вместе с новой опцией конфиденциальности.

"Теперь вы можете автоматически отключать входящие звонки от неизвестных контактов в WhatsApp для еще большей конфиденциальности и контроля", - сказал Цукерберг.

Эта функция может быть включена, перейдя в раздел настроек. Там нужно выбрать раздел "Конфиденциальность" и перейти к "Вызовам", после чего выбрать параметр "Выключить звук неизвестного абонента". После этого звонки с неизвестных номеров будут автоматически блокироваться, но отображаются в уведомлениях и списке вызовов программы. Это необходимо для того, чтобы можно было проверить, поступил ли вызов от абонента, которого вы на самом деле знаете, но чьего номера нет в сохраненных контактах.

Кроме того, WhatsApp добавил новую функцию для проверки конфиденциальности в настройках. Так в разделе "Конфиденциальность" появились новые элементы управления конфиденциальностью, например "Выберите, кто может с вами связываться", "Контролируйте свою личную информацию", "Добавьте больше конфиденциальности своим чатам" и "Добавьте больше защиты своему аккаунту". записи". Также пользователи могут изменять такие данные, как двухфакторная аутентификация, решать, кто может добавлять их в группы и устанавливать таймер по умолчанию для исчезновения сообщений. Можно также контролировать, кто может видеть изображение аккаунта.

  • 8 июня компания Meta представила новую функцию в WhatsApp – это каналы для людей и организаций.
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