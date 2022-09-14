В WBC рассказали, имеет ли Джошуа право сразиться с Фьюри
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Энтони Джошуа имеет право претендовать на бой против чемпиона мира Тайсон Фьюри
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Сулеймана, ранее Джошуа не было в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета), поскольку он был чемпионом по версии других организаций. Однако сейчас он был включен в топ-10 классификации за свои заслуги и вправе рассчитывать на поединок с Тайсоном Фьюри.
"Джошуа попал в рейтинг благодаря своим заслугам и поскольку у него нет никаких обязательств по другой организации", - сказал Сулейман.
Разговоры о бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа начались после того, как Александр Усик заявил, что не собирается больше драться в 2022 году. Фьюри заявил, что не намерен ждать поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Усика и предложил встречу Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец отобрал их у Джошуа в октябре 2021 года и отстоял в реванше 20 августа этого года.
Тайсон Фьюри провел свой последний бой 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Уайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.
- 6 сентября Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри в декабре 2022 года.
- 13 сентября Энтони Джошуа вошел в топ-10 рейтинга WBC , что дало ему право сразиться за титул чемпионата мира с Тайсоном Фьюри.
- 14 сентября промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что в случае победы над Тайсоном Фьюри, британский боксер в третий раз встретится с Александром Усиком.
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