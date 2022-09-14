Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Сулеймана, ранее Джошуа не было в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета), поскольку он был чемпионом по версии других организаций. Однако сейчас он был включен в топ-10 классификации за свои заслуги и вправе рассчитывать на поединок с Тайсоном Фьюри.

"Джошуа попал в рейтинг благодаря своим заслугам и поскольку у него нет никаких обязательств по другой организации", - сказал Сулейман.

Разговоры о бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа начались после того, как Александр Усик заявил, что не собирается больше драться в 2022 году. Фьюри заявил, что не намерен ждать поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Усика и предложил встречу Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец отобрал их у Джошуа в октябре 2021 года и отстоял в реванше 20 августа этого года.

Тайсон Фьюри провел свой последний бой 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Уайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.

6 сентября Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри в декабре 2022 года.

13 сентября Энтони Джошуа вошел в топ-10 рейтинга WBC , что дало ему право сразиться за титул чемпионата мира с Тайсоном Фьюри.

14 сентября промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что в случае победы над Тайсоном Фьюри, британский боксер в третий раз встретится с Александром Усиком.

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