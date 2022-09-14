English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт В WBC рассказали, имеет ли Джошуа право сразиться с Фьюри

В WBC рассказали, имеет ли Джошуа право сразиться с Фьюри

14 сентября, 2022 среда
15:38
Спорт

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Энтони Джошуа имеет право претендовать на бой против чемпиона мира Тайсон Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Сулеймана, ранее Джошуа не было в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета), поскольку он был чемпионом по версии других организаций. Однако сейчас он был включен в топ-10 классификации за свои заслуги и вправе рассчитывать на поединок с Тайсоном Фьюри.

"Джошуа попал в рейтинг благодаря своим заслугам и поскольку у него нет никаких обязательств по другой организации", - сказал Сулейман.

Разговоры о бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа начались после того, как Александр Усик заявил, что не собирается больше драться в 2022 году. Фьюри заявил, что не намерен ждать поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Усика и предложил встречу Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец отобрал их у Джошуа в октябре 2021 года и отстоял в реванше 20 августа этого года.

Тайсон Фьюри провел свой последний бой 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Уайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Читайте также:
Дмитро Медведєв
12 сентября, 2022 понедельник
"Это только детская разминка": Медведев отреагировал на заявление Зеленского о недопустимости ультиматумов РФ
14 сентября, 2022 среда
Путин уже готов признать и принять поражение РФ в войне с Украиной, - ISW
Валерій Чалий
13 сентября, 2022 вторник
Война в Украине может закончиться не переговорами, РФ просто объявит окончание спецоперации, - дипломат Чалый
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.69
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 сентября
16:04
"Шахтер" победил "Селтик" в юношеской Лиге УЕФА
15:48
Генерал США Ходжес призвал мир подготовиться к "самоубийству" России
15:41
Трофейная техника: воины Железной бригады показали захваченные на Харьковщине танк и бронемашину оккупантов
15:30
Вместе с ВСУ вернется жизнь: Зеленский в Изюме заверил, что временно оккупированный Крым снова будет украинским
15:25
Оккупанты вернулись в Кременную, сорвали украинские флаги и выключили интернет, - Гайдай
15:23
США обнародовали данные разведки о глобальном подкупе Россией политических элит, чтобы спасти "демократическую устойчивость мира", - The New York Times
15:22
Эксклюзив
путлер шойгу
Путин хотел наступать 16 февраля, но тогда его почти убедили согласиться на мирный путь, - экс-глава СВР Маломуж
15:17
Алексей Данилов
Данилов объяснил, почему украинцев не предупредили о начале полномасштабного вторжения РФ
15:15
Эксклюзив
В Балаклее гауляйтер вносил фамилии местных в список "нацистов", - военнослужащая спецподразделения "Волки Да Винчи" Михайлова
15:04
На фото Дмитрий Кулеба
Главы МИД Ирландии и Литвы приедут в Одессу и обсудят с Кулебой экспорт зерна, – Independent
14:58
Довженко-Центр
Петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала нужное количество голосов
14:54
судья
Поддерживал оккупацию. Столичному судье объявили подозрение в оправдании агрессии РФ и подстрекательстве украинцев к коллаборантству
14:42
Экс-глава Укрэксимбанка Мецгер должен заплатить 3400 грн штрафа за нападение на журналистов, – приговор суда
14:41
Эксклюзив
В освобожденном Святогорске продолжаются оборонительные действия, город разбит, - нацгвардеец Марков
14:41
Лукашенко показал, как колет дрова, чтобы "не дать Европе замерзнуть"
14:36
Эксклюзив
Оборонный бюджет позволяет развивать ВМС Украины, – военный эксперт Рыженко
14:33
В Украине проведут самый длинный в мире благотворительный подкаст об IT
14:32
В Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна, - СМИ
14:21
Эксклюзив
Трегубов
Наступление Украины на Востоке может возобновиться в ближайшее время, – офицер ВСУ Трегубов
14:19
Морально-психологическое состояние оккупантов падает, им остается сдаться, - Гуменюк о ситуации на Юге
14:01
Эксклюзив
Инна Совсун
В проекте бюджета-2023 на восстановление территорий заложено 7 млрд грн, а на дороги – 38 млрд, - нардепка Совсун
14:01
Песков
В Кремле назвали проект гарантий безопасности для Украины угрозой для России
13:57
В Германии для переселенцев закупили более 6 тыс. детских украинских книг
13:53
В Британии прошли подготовку около 5 тысяч бойцов ВСУ, - Генштаб
13:52
В Украине ликвидирован майор российской полиции, - офицер ВСУ Штефан
13:22
Зона роуминга ЕС. Украинцы смогут звонить по внутренним тарифам в Евросоюзе
13:22
Китай запустил в космос новый спутник
13:21
Виктор Орбан
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, – Bloomberg
13:20
Эксклюзив
Хаотическое отступление россиян с Харьковщины делает невозможным их наступление на Бахмут, - военный эксперт Киричевский
13:13
Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и теплой погоде 15 сентября
13:01
ЕС включит коррупцию в санкционный механизм в отношении нарушителей прав человека
13:00
Люди, благодаря которым возникло независимое Украинское государство, должны получить достойные пенсии, - Вятрович
12:53
В РФ отменяют отправку оккупантов в Украину из-за их массовых отказа воевать, - разведка
12:50
Эксклюзив
При присутствии президента Зеленского в Изюме подняли флаг Украины, - генерал полиции Середа
12:47
Число зрителей сериала "Корона" выросло на 800% в Великобритании после смерти королевы Елизаветы II
12:45
Под видом волонтерки собирала данные о партизанском движении: СБУ сообщила о задержании российской "агентши 007" в Запорожье
12:32
Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, – фон дер Ляен
12:28
Путин через несколько дней после вторжения РФ в Украину отказался подписать мирное соглашение, которое ему на стол положил Козак, - Reuters
12:23
Эксклюзив
Украина получит нормальный доступ к рынку ЕС, – инвестбанкир Фурса об инициативе Еврокомиссии
12:15
Более 50 взрывов в сутки: россияне накрыли огнем приграничья Черниговщины и Сумщины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV