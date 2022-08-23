Об этом сообщает BoxingNews24 .

"Мы подтвердили, что даем Тайсону Фьюри и его команде время до 26 августа, чтобы предоставить письменное подтверждение о продолжении или завершении карьеры. Мы дали ему время, которого он заслуживает, чтобы принять обоснованное решение, которого мы все ожидаем этой пятницы", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Он предположил, что сражение с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира может стать для британца весомым аргументом для принятия окончательного решения.

"Я думаю, что Фьюри воспринял бы объединение поясов как вызов, как мотивацию вернуться и доказать, что он чемпион. Думаю, он с удовольствием рассмотрит этот вариант. Я считаю, что бой Фьюри - Усик вызовет огромный интерес у всех", - убежден Сулейман.

Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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