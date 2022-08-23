В WBC напомнили Фьюри об ультиматуме по поводу чемпионского титула
Всемирный боксерский совет напомнил британцу Тайсону Фьюри, что у него есть время до 26 августа, чтобы определиться или будет защищать чемпионский титул WBC
Об этом сообщает BoxingNews24 .
"Мы подтвердили, что даем Тайсону Фьюри и его команде время до 26 августа, чтобы предоставить письменное подтверждение о продолжении или завершении карьеры. Мы дали ему время, которого он заслуживает, чтобы принять обоснованное решение, которого мы все ожидаем этой пятницы", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Он предположил, что сражение с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира может стать для британца весомым аргументом для принятия окончательного решения.
"Я думаю, что Фьюри воспринял бы объединение поясов как вызов, как мотивацию вернуться и доказать, что он чемпион. Думаю, он с удовольствием рассмотрит этот вариант. Я считаю, что бой Фьюри - Усик вызовет огромный интерес у всех", - убежден Сулейман.
Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
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