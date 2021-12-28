В высокогорье Карпат выпало полтора метра снега, - Служба автодорог
По состоянию на утро 28 декабря в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области выпало полтора метра снега
Об этом сообщает в Facebook служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.
"В высокогорье Карпат снеговое покрытие достигает полутора метров. Для обеспечения проезда применяют снегоочистительные самоходные роторные установки", - говорится в сообщении.
В службе автодорог также предупредили о значительной снеговластной опасности (III уровень) в связи с продолжением снегопадов и метелей, а также об гололедице на дорогах.
- Напомним, ранее ГСЧС предупредила об усложнении погодных условий по всей территории Украины, которые могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергоснабжения населенных пунктов.
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