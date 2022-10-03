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В вышиванке и с гитарой: Данилко показал, как отпраздновал день рождения

3 октября, 2022 понедельник
17:12
Таблоид

Украинский артист Андрей Данилко отпраздновал 49-й день рождения и порадовал поклонников патриотическими образами

Фотографиями с праздника артист поделился у себя в Instagram.

2 октября украинский артист Андрей Данилко, известный также благодаря сценическому образу Верки Сердючки, отметил 49-й день рождения. По случаю праздника шоумен вместо неизменного образа - черного свитшота и кепки - надел вышиванку и кепку с трезубцем. Кроме того, на подбородке певца была черная медицинская маска.

Гости также в одежде с украинской символикой. Сценическая мама Верки Сердючки Инна Билоконь позирует на фото в желтом вышитом платье.

День рождения Данилко отпраздновал в кругу самых близких людей в своей квартире.

В комментариях певца поздравили с днем рождения и заметили, что патриотический "лук" ему очень к лицу.

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