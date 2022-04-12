В Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение

Об этом рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"Бучанский район. Продолжается расчистка, разминирование населенных пунктов, оккупированных врагом. Также продолжится восстановление инфраструктуры", - написал он.



В Белоцерковском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском районах ситуация остается стабильной, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.



Что касается Броварского района, то здесь каждый день работают над восстановлением электроснабжения.



"По состоянию на сегодняшний день общее количество обновлений составляет 78100. Еще обесточено и осталось восстановить 6690", - сообщил председатель ОВА.



Также ведутся работы по восстановлению газоснабжения.



В Вышгородском районе установлена понтонная переправа через реку Сдвиж возле села Катюжанка, завершается устройство подъездов с твердым покрытием", – написал Павлюк.



В районе также завершено устройство мостовой переправы возле села Казаровичи. Продолжаются подготовительные работы по восстановлению мостового перехода через реку Ирпень у деревни Демидов.



Славутич нуждается в продуктах питания и горючего.

Напомним, война нанесла Украине инфраструктурный ущерб более чем на $80 млрд.

Бельгия возвращает посольство в Киев и планирует выделить €500 млн.