В Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение
В Бучанском районе Киевщины расчищают и разминируют населенные пункты, в Вышгородском – отстраивают переправы и мосты через реки, в Броварском – возобновляют электроснабжение
Об этом рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.
"Бучанский район. Продолжается расчистка, разминирование населенных пунктов, оккупированных врагом. Также продолжится восстановление инфраструктуры", - написал он.
В Белоцерковском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском районах ситуация остается стабильной, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
Что касается Броварского района, то здесь каждый день работают над восстановлением электроснабжения.
"По состоянию на сегодняшний день общее количество обновлений составляет 78100. Еще обесточено и осталось восстановить 6690", - сообщил председатель ОВА.
Также ведутся работы по восстановлению газоснабжения.
В Вышгородском районе установлена понтонная переправа через реку Сдвиж возле села Катюжанка, завершается устройство подъездов с твердым покрытием", – написал Павлюк.
В районе также завершено устройство мостовой переправы возле села Казаровичи. Продолжаются подготовительные работы по восстановлению мостового перехода через реку Ирпень у деревни Демидов.
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