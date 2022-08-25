В Вышгородском районе Киевщины сообщают о звуках взрывов
В одной из громад Вышгородского района сообщают о нескольких звуках взрывов
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Имеем информацию о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких", – написал Алексей Кулеба на своем телеграмм-канале.
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