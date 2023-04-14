В Вышгородском районе Киевщины размыло дамбу: подтоплены улицы и временная переправа в Иванков
В пятницу, 14 апреля, временную переправу в поселок Иванков размыло водой. Накануне в Вышгородском районе Киевщины размыло дамбу
Об этом сообщили в telegram-канале генерала Андрея Небитова.
"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за длительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сейчас объезд в Иванков осуществляется через село Кухари.
Накануне в поселке Иванков из-за продолжительных дождей размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит мимо жилых улиц.
- Напомним, в Пасхальные праздники в столице хранится комендантский час с 00:00 до 05:00. Запланированы молебны в 163-х сооружениях, а ночью онлайн, или временные ограничения можно переждать в храме.
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