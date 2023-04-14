Об этом сообщили в telegram-канале генерала Андрея Небитова.

"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за длительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас объезд в Иванков осуществляется через село Кухари.

Накануне в поселке Иванков из-за продолжительных дождей размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит мимо жилых улиц.