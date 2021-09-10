В выходные в Украине ожидаются локальные дожди и тепло, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 11-12 сентября украинцев ожидает тепло, однако в некоторых регионах пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Так, 11-12 сентября в Украине будет тепло.
Температура воздуха в течение дня будет достигать +22 °C ... +26 °C.
"Не увлекайтесь в двухдневной поездке летним гардеробом - утром и вечером, разумеется, ночью уже явно холодно", - отметила синоптик.
Дождей в большинстве областей Украины не будет.
Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской области, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного.
В Киеве 11-12 сентября ожидается прекрасная погода - сухо, солнечно, со свежим утром и теплыми днями.
Максимально в столице на протяжении субботы-воскресенья +23 °C ... +25 °C.
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