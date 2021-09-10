В выходные в Украине ожидаются локальные дожди и тепло, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Так, 11-12 сентября в Украине будет тепло.

Температура воздуха в течение дня будет достигать +22 °C ... +26 °C.

"Не увлекайтесь в двухдневной поездке летним гардеробом - утром и вечером, разумеется, ночью уже явно холодно", - отметила синоптик.

Дождей в большинстве областей Украины не будет.

Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской области, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного.

В Киеве 11-12 сентября ожидается прекрасная погода - сухо, солнечно, со свежим утром и теплыми днями.

Максимально в столице на протяжении субботы-воскресенья +23 °C ... +25 °C.





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