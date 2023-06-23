Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Выходные будут в Украине с кратковременными грозовыми дождями. Поэтому, 24-25 июня местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.

Жара удержится в южной части, а также завтра попарит во многих областях +25...+31 °C.

Однако уже в субботу температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет свежее +21...+26 °C, лишь на юге и юго-востоке до +26...+30 °C.

В Киеве грозовые дожди – завтра вечером и местами в воскресенье.

24 июня в столице ожидается +27...+29 °C, а 25 июня похолодает до +23 °C.