В выходные на юге удержится жара, а на западе - ливни: прогноз погоды от Наталки Диденко
24 и 25 июня в Украине прогнозируют местами грозы и порывистый ветер, в частности, в западных регионах, а вот на юге удержится жаркая погода
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Выходные будут в Украине с кратковременными грозовыми дождями. Поэтому, 24-25 июня местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.
Жара удержится в южной части, а также завтра попарит во многих областях +25...+31 °C.
Однако уже в субботу температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет свежее +21...+26 °C, лишь на юге и юго-востоке до +26...+30 °C.
В Киеве грозовые дожди – завтра вечером и местами в воскресенье.
24 июня в столице ожидается +27...+29 °C, а 25 июня похолодает до +23 °C.
- Ученые установили , что ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу 2100 года из-за глобального потепления, вызвав опасные наводнения и дефицит воды для людей, проживающих в регионе горных систем Азии.
- Шведская климатическая активистка Грета Тунберг сообщила о систематических репрессиях против защитников природы во Франции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.62
Покупка 36.62Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное