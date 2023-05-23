В ВВС США озвучили возможные сроки передачи Украине F-16
В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае – ведь необходимо проработать немало деталей
Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, передает CNN.
По его словам, пройдет как минимум "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16. Также необходимо проработать ряд деталей, прежде чем Военно-воздушные силы ВСУ смогут использовать западные самолеты в большом количестве.
"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины менее чем за несколько месяцев", - отметил Кендалл.
Вместе с тем, министр ВВС США в общении с журналистами из Defense Writers Group обратил внимание, что это все еще относительно короткие сроки, поскольку обычно нужно более 2 лет, чтобы научить нового американского пилота работе с таким самолетом. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который некоторое время не летал, может длиться до 5 месяцев.
Стоит отметить, что публично США в течение нескольких месяцев утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов, быстро истощат доступное финансирование для помощи Украине вместо более важных вооружений, таких как танки Abrams и ракеты для Patriot.
Кендалл назвал внезапный поворот администрации американского президента Джо Байдена решением о том, что пора начать подготовку украинских военных на будущее.
"Украина останется независимым государством. Ей потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, и поэтому пора начать думать о том, как эти Вооруженные Силы могут выглядеть и что они будут включать в долгосрочной перспективе", - сказал он.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
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