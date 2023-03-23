В ВВС Индии заявили, что Россия не может поставить им обещанное оружие из-за войны с Украиной
Представитель ВВС Индии заявил, что в этом году была запланирована крупная поставка оружия из России, однако из-за агрессии РФ в Украине она не состоится
Об этом пишет Reuters.
В Нью-Дели озабочены тем, что вторжение России в Украину может повлиять на военные поставки в Индию, для которой РФ является основным источником необходимого вооружения. Соответствующее заявление было опубликовано военно-воздушными силами (IAF) Индии.
Спикер российского посольства в Нью-Дели прокомментировал ситуацию и отметил, что "не располагает информацией, которая могла бы подтвердить это заявление".
Издание также отмечает, что Рособоронэкспорт, являющийся подразделением российского правительства по экспорту оружия, комментариев не дал.
В военно-воздушных силах заявили, что война РФ с Украиной настолько повлияла на поставки для Индии, что страна вынуждена была сократить прогнозируемые капитальные расходы на модернизацию.
Reuters отмечает, что Россия, а до нее Советский Союз десятилетиями были основным источником оружия и оборонного оборудования для Индии. Крупнейшей текущей поставкой являются системы ПВО С-400 "Триумф", которые Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов.
Военно-воздушные силы также нуждаются в российских запчастях для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29.
- В четверг, 16 марта, Индия одобрила закупку вооружения на сумму 8,5 млрд долларов (705 млрд рупий), пытаясь усилить свою армию.
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